روسيا تسلم الأسد طائرات قتالية نهاية العام

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الاثنين، أن روسيا تخطط لتسليم سوريا أول دفعة من طائرات التدريب والقتال "ياك-130" بنهاية العام الجاري، كما أنها تسعى لتنفيذ كامل هذه الصفقة الموقعة مع دمشق لتوريد الطائرات عام 2016.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر قريب من شركة "روس أوبورون إكسبورت"، التي تدير تصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج، أن دمشق ستستلم بحلول نهاية العام الجاري تسع طائرات، وفي عامي 2014 و2016 سيتم تسليمها 12 و15 طائرة على التوالي.

وكانت الصحيفة قد كتبت في يونيو الماضي أن سوريا دفعت نحو 100 مليون دولار مقابل أول ست طائرات سيتم توريدها وفق العقد الموقع في ديسمبر عام 2011 والذي ينص على تزويد دمشق بـ36 طائرة من طراز "ياك-130".