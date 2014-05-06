أسعد مصطفى: نظام الأسد كرر استخدام الكيمياوي 15 مرة

أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى أن النظام السوري قام باستخدام السلاح الكيمياوي في أكثر من 15 موقعاً لغاية الآن، و ذلك بعد قرار مجلس الأمن القاضي بتسليم سلاحه الكيمياوي.

وكشف مصطفى خلال مؤتمر صحفي من اسطنبول أن الهجوم المتكرر تم على جوبر ومناطق من دمشق وعلى حلب وإدلب وحماة وسقط على إثر ذلك عشرات القتلى.

وعرض مصطفى والجيش الحر وثائق تدين استخدام النظام السوري للكيمياوي للمرة الثانية.

وقال إن النظام استخدم الكيمياوي في المرة الأولى في 62 موقعا وأثبتت ذلك بعثة التحقيق الدولية فيما حاول النظام وحلفاؤه إنكار ذلك وطمس الحقائق إلا أن أميركا وفرنسا أكدتا تلك الحقائق.

وقال مصطفى إن أكبر عدد من الضحايا كان في مجزرة الغوطة التي راح ضحيتها 1600 قتيل، وأشار إلى أن الإصابات في كل المواقع التي استهدفها النظام بالكيمياوي تجاوزت الـ 2000 قتيل وأكثر من 10 آلاف جريح ومصاب.

وأكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن الأسد تجاوز التحذيرات الدولية واستخدم الكيمياوي مجدداً.

وقال "نحن محرمون من الأسلحة التي ندافع بها عن أنفسنا".

وأضاف أن النظام يفتعل فتنة بين صفوف المعارضة من خلال الاغتيالات.

وتحدث أن روسيا ستزود نظام الأسد بـ 32 طائرة حربية جديدة من طراز "ياك".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن روسيا تخطط لتسليم سوريا أول دفعة من طائرات التدريب والقتال "ياك-130" بنهاية العام الجاري، كما أنها تسعى لتنفيذ كامل هذه الصفقة الموقعة مع دمشق لتوريد الطائرات عام 2016.

وأفادت أن دمشق ستستلم بحلول نهاية العام الجاري تسع طائرات، وفي عامي 2014 و2016 سيتم تسليمها 12 و15 طائرة على التوالي.

