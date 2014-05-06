فنانون سوريون في حملات دعائية للانتخابات

استعان النظام السوري ببعض الوجوه الفنية الموالية له، للترويج للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 3 يونيو المقبل.

وشارك في الحملة الدعائية التي تبنت شعاري "صوتك أمانك" و"صوتك حريتك" فنانون سوريون مشهورون، بالإضافة إلى بعض المغمورين. وأبرز هؤلاء الممثلون: دريد لحام، وسلاف فواخرجي، وسلمى المصري، ومصطفى الخاني، ووائل شرف، وأحمد رافع والمغني شادي أسود.

وشرح كل من هؤلاء الفنانين وجهة نظره في الانتخابات الرئاسية في كليبات صغيرة، مدتها تراوحت بين 15 ثانية ودقيقة، رفعتها قناة "سما" على موقع "يوتيوب".

وشدد هؤلاء على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة "حريتنا في اختيار رئيسنا"، حسب تعبير شادي أسود.

أما وائل شرف فاعتبر أن "الانتخابات هي معنى الحرية الحقيقية وهكذا نمارسها بأرقى صورها"، فيما قال دريد لحام: "مقام الرئاسة كان بالاستفتاء وأصبح بالانتخاب.. وذلك يكرس الديمقراطية في سوريا".