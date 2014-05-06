وصول 1500 مقاتل من حزب الله والعراق لتدعيم جبهة درعا

وصل 1500 مقاتل من العراق وحزب الله اللبناني إلى مدينة أزرع في درعا، وذلك بهدف تدعيم جبهة درعا، بحسب مراسل شبكة سوريا مباشر في درعا.

وكشف المصدر عن خط سير الرتل المدعوم بقوات مدرعة من الفرقة التاسعة وهو دمشق شعبا – السيدة زينب عن طريق خط السويداء، وصولاً إلى أزرع، ومن دمشق الكسوة – الدير علي إلى السويداء ثم أزرع.



وقال إن أشخاصاً من نظام الأسد يتنقلون على درجات نارية وسيارات أجرة يراقبون الطريق أمام المقاتلين خوفاً من الكمائن.

وتستقل قوات دعم رتل المقاتلين باصات نقل وسيارات دفع رباعي وهي في منتصف الرتل وآخره.

ويهدف وصول 1500 مقاتل من العراق وحزب الله اللبناني إلى إعادة السيطرة على نوى وتل الجابية وإنشاء خط ناري يعيد فصل درعا عن دمشق.