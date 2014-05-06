72 قتيلاً في اشتباكات "النصرة" و"داعش" بدير الزور

أفاد المرصد السوري بمقتل 72 شخصا في الاشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم داعش في دير الزور، فيما أكدت شبكة سوريا مباشر مقتل علي حسين النعيمي أحد قادة تنظيم جبهة النصرة في مدينة بصرى الشام بريف درعا.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية باندلاع اشتباكات في مداخل مخيم اليرموك بريف دمشق، ما أدى لتوقف توزيع المعونات على السكان، فيما قصف الطيران الحربي حي جوبر بدمشق بالتزامن مع محاولات قوات النظام اقتحام الحي من عدة محاور، في وقت تستمر الاشتباكات في بلدة المليحة ومحيطها بالغوطة الشرقية.

وقال مجلس قيادة الثورة إن الحر استطاع اقتحام كتيبة للبحوث العلمية شرق أوتوستراد دمشق بغداد والسيطرة عليها.

وفي ريف حلب أفيد بسقوط قتلى وجرحى جراء غارة جوية على مدينة إعزاز.



وقال ناشطون إن قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة استهدف أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد.