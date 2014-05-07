استئناف خروج الدفعة الثالثة لمقاتلي المعارضة من حمص

أكدت شبكة سوريا مباشر استئناف خروج مقاتلي المعارضة من حمص، وقبل ساعات تحدث ناشطون سوريون عن توقف خروج الدفعة الثالثة من مقاتلي حمص، وذلك بسبب وقف دخول المساعدات لبلدات موالية للنظام بحلب.

وأفاد ناشطون سوريون بدخول هدنة حمص حيز التنفيذ صباح اليوم، بعد وصول حافلات لنقل المقاتلين والمدنيين المحتجزين في المدينة المحاصرة منذ أكثر من سنتين.

وقال أبوالحارث الخالدي "خرجت ثلاث حافلات تحمل على متنها 120 شخصاً من أحياء حمص القديمة"، مشيراً إلى أن هؤلاء "من المدنيين والمقاتلين المصابين وغير المصابين"، وأن العملية بدأت الساعة العاشرة صباحاً (0700 تغ). وأضاف أن هؤلاء "يتوجهون إلى بلدة الدار الكبيرة" في الريف الشمالي لحمص، على بعد نحو 20 كلم من المدينة.