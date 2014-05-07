الجربا يطالب بتزويد المعارضة بأسلحة "فعالة"

وصف رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية حزب الله بالتنظيم الإرهابي الذي يقتل السوريين يومياً، بمساعدة مقاتلين عراقيين.

وطالب رئيس الائتلاف السوري المعارض الولايات المتحدة بتزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة الضرورية، التي تتيح لهم حسم النزاع المسلح مع النظام السوري.

وقال الجربا إن "قوات المعارضة تحتاج إلى أسلحة فعالة لمواجهة هجمات النظام التي تشمل غارات جوية، بحيث نتمكن من تغيير ميزان القوى على الأرض".

وشدد الجربا على أن "هذا الأمر سيسهل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".