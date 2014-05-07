فيديو.. أحد الناجين من مذبحة "داعش" يروي التفاصيل

ظهر أحد الناجين من مذبحة "داعش" في قرية جديد عكيدات، في فيديو مسجل يشرح من خلاله معاناة الناجين للوصول من الضفة الشمالية لنهر الفرات إلى الضفة الجنوبية.

وأكد الناجي أن الوضع في داخل بلدات البقارة وغيرها مأساوي بسبب إرعاب "داعش" وقتلها للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، وبأنه ليس لدى السكان سوى القوارب الصغيرة التي تعينهم على الابتعاد والانتقال إلى مناطق آمنة.

وتظهر الفيديو قوارب صغيرة تنقل العائلات التي سارعت بالهروب من المناطق التي تستولي عليها داعش، وذكر الشاب الذي يساهم في المساعدة بأن عمليات الإغاثة هذه في يومها الثاني، وبأن عدد الناجين الذين وصلوا إلى الضفة الجنوبية لنهر الفرات بلغ 2000 شخص.

يذكر أن المرصد السوري أفاد بمقتل 72 شخصا في الاشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم داعش في دير الزور، فيما أكدت شبكة سوريا مباشر مقتل علي حسين النعيمي أحد قادة تنظيم جبهة النصرة في مدينة بصرى الشام بريف درعا.

