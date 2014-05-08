اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب بالرياض حول سوريا

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الخميس، أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون بشكل عاجل الاثنين المقبل في الرياض، للنظر في تطورات الأزمة السورية وكيفية معالجة الدول العربية لها.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.

وصرح بن حلي للصحافيين بأن الاجتماع سيخصص لبحث تطور الأوضاع في سوريا ميدانياً وسياسياً وإنسانياً والنظر في الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع المأساة السورية.

وأشار بن حلي إلى أن الوضع في سوريا يتفاقم الآن مما يتطلب ضرورة تناول وزراء الخارجية العرب له.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل أكثر من 150 ألف شخص منذ بدء النزاع في سوريا ضد الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011.

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أسفرت الحرب عن تشرد قرابة 10 ملايين سوري من منازلهم بينهم قرابة 3 ملايين نزحوا للخارج.

ويستضيف لبنان رسمياً العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، أكثر من مليون لاجئ سوري، في حين تستضيف تركيا أكثر من 700 ألف لاجئ. ويستضيف الأردن من جهته نحو 600 ألف لاجئ يليه العراق بنحو 220 ألفا، ثم مصر بـ136 ألف لاجئ.