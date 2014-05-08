بريطانيا تحقق في مقتل اثنين من مواطنيها بسوريا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، أنها تحقق في معلومات عن مقتل مواطنين بريطانيين اثنين أثناء مشاركتهما في القتال في سوريا.

ويعتقد أن البريطانيين كانا يقاتلان إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "نحن على علم بالأنباء، ونحقق فيها".

وكتب شيراز ماهر، من المركز الدولي للدراسات حول التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن، في رسالة على تويتر "يبدو أن المواطنين البريطانيين قتلا في سوريا أثناء مشاركتهما في القتال مع الدولة الإسلامية في العراق والشام. وكانا يقاتلان ضد جبهة النصرة وقت مصرعهما".

وجبهة النصرة جماعة إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة تشتبك مع عناصر داعش في عدد من جبهات القتال في سوريا.

والشهر الماضي، قتل الشاب البريطاني عبد الله الدغيس (18 عاما) أثناء القتال في سوريا. وقال والده إن اثنين آخرين من أبنائه يقاتلان كذلك في سوريا.

ويعتقد أن نحو 400 بريطاني توجهوا الى سوريا خلال العامين الماضيين للمشاركة في القتال الى جانب المعارضة السورية المسلحة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وترجح السلطات البريطانية أن 20 منهم قُتلوا.