كيري يلتقي الجربا.. والمعارضة تنتظر أسلحة فعالة

من المقرر أن يلتقي رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا والوفد المرافق له وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اليوم الثاني من زيارته إلى واشنطن، بحسب مصادر الائتلاف هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج مكثّف سيشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين والعرب، ومشاركات في عدد من الفعاليات المختلفة، بحسب ما أعلنت مصادر في الائتلاف .

كما سيلتقي الجربا كلا من "سوزان رايس" مستشارة الأمن القومي، إضافة إلى اجتماع مع مجلس الأمن القومي وأعضاء في الكونغرس الأميركي إلى جانب مسؤولين في الحكومة. ومن المقرر أن تستمر زيارة أعضاء الائتلاف لواشنطن حتى 14 مايو.

وكان الجربا طالب الولايات المتحدة بتزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة الضرورية، التي تتيح لهم حسم النزاع المسلح مع النظام السوري.

وقال الجربا في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء إن "قوات المعارضة تحتاج إلى أسلحة فعالة لمواجهة هجمات النظام، التي تشمل غارات جوية، بحيث نتمكن من تغيير ميزان القوى على الأرض". وشدد على أن "هذا الأمر سيسهل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".