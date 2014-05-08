مقاتل خارج من حمص: كنا نقتات على أوراق الشجر

أكد المعارض السوري، عبد الباسط ساورت، عقب خروجه من حمص المحاصرة، أن النظام السوري انتصر بالفعل على 1800 مقاتل كانوا محاصرين في المدينة بين الجوع والحصار واضطروا إلى تناول أوراق الشجر، داعيا إلى توحيد كافة المقاتلين في صفوف المعارضة بعيدا عن أسماء الكتائب المفتعلة.

وقال ساورت في حديث لشبكة "سوريا مباشر"، على موقع "يوتيوب"، بعد خروجه من حمص المحاصرة، إن النظام يروج أن خروج المقاتلين من حمص كان تحت مسمى المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن المقاتلين خرجوا بكافة سلاحهم وعتادهم، بعد مفاوضات أجرتها الجبهة الإسلامية مع النظام.

وقال إن المقاتلين كانوا يعانون من الجوع بعد أن نفذ مخزونهم الاحتياطي، مؤكدا أن وجبة الطعام الرئيسية منذ 8 أشهر لم تكن إلا الكزبرة المطحونة مع الفليفلة وأوراق الشجر.

وأضاف أن 24 مقاتلا قضوا قنصا من قبل قوات النظام أثناء محاولتهم جمع أوراق الشجر لتناول الطعام، وأنهم كانوا محاصرين بين موتين: الجوع أو القنص.

ودعا مقاتلي المعارضة إلى الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت، وإلى توحيد الصفوف.