عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

"داعش" يعدم مراسل "شبكة شام" في الرقة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

نعت شبكة شام الإخبارية، أمس الأربعاء، مقتل أحد كوادرها وهو المعتز بالله إبراهيم مراسل الشبكة في مدينة الرقة، والذي قتل في سجون "داعش" قبل ثلاثة أيام.

داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة

والمعتز من أبناء ريف حلب وكان مقيماً في مدينة الرقة، ويبلغ من العمر 21 عاماً.

داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة

كان تنظيم داعش قد قام قبل شهرين باعتقال المعتز بالله دون أن يوضح سبب ذلك، وتعرض المعتز للتعذيب طيلة مدة اعتقاله، ليعدم قبل ثلاثة أيام مع ابن الدكتور مروان إسماعيل في مدينة تل أبيض، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش الذي سلم جثة المعتز إلى والدته.

داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة

وقالت الشبكة في بيان لها "إن ما قام به تنظيم دولة البغدادي (داعش) جريمة لا تقل عما يقوم به نظام الأسد عن جرائم بحق الثوار والنشطاء من تعذيب ثم إعدام.

داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة
داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة داعش يعدم مراسل شام الإخبارية في الرقة

كلمات دالّة

#داعش, #الأسد, #إعدام, #شبكة شام, #الإعلاميون, #النظام السوري, #قوات الأسد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر