"داعش" يعدم مراسل "شبكة شام" في الرقة

نعت شبكة شام الإخبارية، أمس الأربعاء، مقتل أحد كوادرها وهو المعتز بالله إبراهيم مراسل الشبكة في مدينة الرقة، والذي قتل في سجون "داعش" قبل ثلاثة أيام.

والمعتز من أبناء ريف حلب وكان مقيماً في مدينة الرقة، ويبلغ من العمر 21 عاماً.

كان تنظيم داعش قد قام قبل شهرين باعتقال المعتز بالله دون أن يوضح سبب ذلك، وتعرض المعتز للتعذيب طيلة مدة اعتقاله، ليعدم قبل ثلاثة أيام مع ابن الدكتور مروان إسماعيل في مدينة تل أبيض، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش الذي سلم جثة المعتز إلى والدته.

وقالت الشبكة في بيان لها "إن ما قام به تنظيم دولة البغدادي (داعش) جريمة لا تقل عما يقوم به نظام الأسد عن جرائم بحق الثوار والنشطاء من تعذيب ثم إعدام.