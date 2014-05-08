%80 من مقاتلي المعارضة والمدنيين غادروا حمص

قال محافظ حمص، طلال البرازي، إن 80% من مقاتلي المعارضة والمدنيين خرجوا من أحياء حمص المحاصرة، وإن العملية التي بدأت الأربعاء بموجب اتفاق أشرفت عليه الأمم المتحدة، ستنجز اليوم الخميس.

وأكد المحافظ أن عدد الذين خرجوا من الأحياء المحاصرة لأكثر من عامين وصل إلى نحو ألف شخص، وإن العدد المتبقي هو بين 300 و400 شخص.

وأكد البرازي إنجاز "80% من إخلاء المدينة من السلاح والمسلحين، والـ20% المتبقية اليوم (الخميس) تتوافر لها الشروط وتنجز"، آملا في أن يكون الخميس "يوم إنهاء هذا التفاهم الذي سيؤدي بالنتيجة إلى إخراج كل المسلحين والسلاح من المدينة القديمة".

يذكر أن المئات من مقاتلي المعارضة انسحبوا من أحياء حمص القديمة، تاركين خلفهم حي الوعر محاصرا، وهو الذي لم يشمله اتفاق الهدنة.

وكان الاتفاق قد تعرقل تنفيذه لساعات بعد منع إدخال مساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب، إلا أنه سرعان ما تم حل المسألة واستئناف خروج الدفعة الثالثة من المقاتلين إلى تلبيسة والرستن.