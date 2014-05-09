بالفيديو.. أم تلتقي ابنها المحاصر في حمص منذ عامين

سجل مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لحظة لقاء مؤثرة بين أم سورية وابنها الذي كان محاصراً في مدينة حمص القديمة منذ عامين.

وتبدو الأم في اللقطات وهي تحتضن ابنها وتبكي، وتغرقه بالقبلات في مشهد مؤثر.

واكتمل اليوم الجمعة إطلاق سراح آخر دفعة من ثوار حمص المحاصرين من جانب قوات النظام.

وقضت الصفقة بتحرير المحاصرين، مقابل إدخال مساعدات لبلدات تحاصرها المعارضة في محافظة حلب.

وقال مقاتلون بعد خروجهم من حمص إنهم ظلوا يقتاتون على حبوب الكزيرة والفليفلة وأوراق الشجر طيلة 8 أشهر، وأن 24 مقاتلا قضوا قنصا أثناء محاولتهم جمع أوراق شجر لتناولها.



