تصريحات جريئة لأشجع مقاتل أمام جنود الأسد وشبيحته

بمنتهى الجرأة والشجاعة، أخذ مقاتل داخل حمص المحاصرة لم يتعد عمره الـ 18 عاماً في الحديث أمام الكاميرا على مرأى ومسمع من قوات النظام السوري والشبيحة عن خروجه من حمص.

وأظهر الفيديو، الذي تم بثه على موقع يوتيوب، الفتى الشجاع، وهو يعرب عن أسفه وحزنه الشديدين لما جرى في حمص قائلاً: "أقسم بالله محروق قلبي، بعد كل هذا العناء والشهداء"، متوعدا قوات النظام قائلا بكل شجاعة "أقسم بالله راجعين لنفتح حمص بإذن الله، هؤلاء أعداؤنا أعداء الدين، بإذن الله راجعين".

وأشار إلى أن قوات المعارضة المنسحبة من حمص لن تستسلم ولن تعود لأحضان النظام، قائلاً: "نحنا بنبتسم بوجهن، هما بيفكروا راح نرجع لحضن الوطن لكن نحنا همنا الجنة".

ويذكر أن لجنة المفاوضات عن حمص أعلنت أن الذين تم الاتفاق على خروجهم من مقاتلي الجيش الحر في الدفعة الثالثة مازالوا محتجزين لدى النظام في سبع حافلات، وذلك بعد توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى بلدتي نبل والزهراء في حلب، والذي قال الجيش الحر إنه تم بسبب زيادة النظام السوري لعدد شاحنات المساعدات من شاحنتين إلى 12 شاحنة.