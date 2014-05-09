داعش يسيطر على معمل غاز "كونيكو" في دير الزور

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أمس الخميس، على معمل غاز "كونيكو" شرق بلدة الطابية في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك استمرت ليومين مع الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة سقط خلالها 11 قتيلا من الجبهتين.

وقال ناشطون إن الاشتباكات تتركز حاليا بين تنظيم الدولة وكتائب الثوار على أطراف بلدة خشام التي نزح سكانها بشكل شبه كامل، نقلا عن "مسار برس".

كما تمكن تنظيم داعش أيضا من السيطرة على بلدة "حمار علي" في الريف الغربي بعد اشتباكات مع الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة أسفرت عن مقتل 17 من عناصر التنظيم، ويحاول الثوار منع التنظيم من التقدم في منطقة الكسرة بهدف حرمانه من الوصول إلى خطوط إمداده من الرقة والبادية.

وفي السياق ذاته، تواصلت الاشتباكات في مناطق كباجب وأبو حبة بين الجانبين في الريف الجنوبي، وكذلك في منطقة الحريجية، بالتزامن مع وصول أرتال جديدة لتنظيم داعش إلى منطقة الصور، استعدادا للتقدم باتجاه مدينة البصيرة التي تعد صلة الوصل بين الريف الشرقي ومدينة دير الزور.