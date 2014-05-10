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حمص عاصمة الثورة.. منازل تحت الدمار وأهال يعودون

المصدر: دبي- قناة العربية
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يعود أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم بعد توقف القصف والمعارك فيها، إثر اتفاق الهدنة الذي خرج بموجبه مقاتلو المعارضة من المدينة.

أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم

وتخطو هدى باتجاه منزلها في حمص القديمة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. تعرفت عليه بصعوبة، فلا شيء يبدو كما كان.

أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم

حالها كحال كل أهالي المدينة القديمة، انهالت القذائف على منازلهم دون توقف لثلاث سنوات متواصلة. بدا الذهول واضحاً على وجوه الجميع أمام حجم الدمار، لم يتمكن البعض من حبس دموعه. طمست معالم المدينة القديمة برمتها وأحرقت كنائسها كما مساجدها الأثرية.

أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم

عاد آلاف من سكان حي الحميدية وبستان الديوان وباب هود والورشة، لكنهم بالطبع لن يمضوا ليلتهم فيه، سيكتفون بهذه الزيارة حالياً، بانتظار أن يلملموا ما تبقى من مدينتهم، بعد أن هدأ قصف قوات النظام وتوقفت المعارك بين النظام والمعارضة للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في عاصمة الثورة السورية.

أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم
أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم أهالي مدينة حمص القديمة لتفقد منازلهم

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