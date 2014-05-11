الثوار يطردون "داعش" من 8 بلدات في الرقة

سيطرت كتائب الثوار اليوم السبت على 8 قرى في ريف تل أبيض بالقرب من منطقة عين عيسى بالرقة، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم دولة العراق والشام أسفرت عن مقتل حوالي 13 عنصرا من التنظيم وأسر 10 آخرين، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة من قبل الثوار.

وأعدم تنظيم داعش الإرهابي خلال الأيام الماضية حوالي 15 شخصا في مدينة الرقة بتهم مختلفة، مضيفة أن التنظيم قام بصلب بعضهم ليومين في ساحتي دوار النعيم ودوار الساعة، من بينهم مراسل شبكة شام الإخبارية المعتز بالله إبراهيم.

ومن جانب آخر، أفادت مصادر في الرقة بأن داعش بدأ مؤخرا بفرض ضرائب على الماء والكهرباء والخدمات، وذلك للمحال التجارية وعامة السكان على حد سواء، بالرغم من الظروف المعيشية والمادية الصعبة التي تشهدها المدينة.

يشار إلى أن محافظة الرقة تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة بشكل شبه كامل باستثناء بعض النقاط التي تسيطر عليها قوات الأسد، وعدد من المناطق التي تمكن الثوار من استرجاعها مؤخرا.

وكان التنظيم قد تمكن مطلع العام الحالي من السيطرة على مدينة تل أبيض ومعبرها الحدودي مع تركيا بعد معارك عنيفة مع كتائب الثوار.