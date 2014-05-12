الجربا: منطقة حظر جوي أولى أولوياتنا

قال رئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد الجربا لقناة "العربية"، قبيل اجتماع محتمل في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي، إن المعارضة هي الطريق الثالث بعد النظام والقوى المتطرفة التي حلت بالأرض السورية، داعيا لأن تكون بين المعارضة والولايات المتحدة علاقةٌ إستراتيجية لتحقيق الخيار الثالث.

وردا على سؤال حول تخييره ما بين فرضِ منطقة حظر للطيران على النظام السوري أم تزويدِه بسلاح يُسقط تلك الطائرات، قال الجربا إن خيار فرض منطقة حظر جوي يأتي أولاً لمنع قصف المدنيين.

واستغرب رئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد الجربا صمت العالم عن دور إيران وحزب الله في سوريا، وقال إن الحديث ينحصر عن داعش دون أي ذكر لإرهاب إيران وحزب الله.