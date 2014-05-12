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حملة مضادة للأسد باستخدام شعاره الانتخابي "#سوا"

المصدر: دمشق - جفرا بهاء
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بدأ نشطاء سوريون بجملة من الردود على الحملة الانتخابية لبشار الأسد والتي حملت شعار "#سوا"، وبعد "انتخابات الدم"، و"وطي صوتك" و"سوريا تنتحب"، بدأت حملة من نوع جديد تستخدم شعار حملة الأسد نفسه، ولكن مع نشر صور من الدمار السوري والأطفال ضحايا النظام.

حملة سوا حملة سوا

ويبدو أن هذه الحملة بدأت تأخذ صدى واسعا على المستوى السوري الشبابي، حيث بدأوا بكتابة "#سوا" على صور لمدن تحولت لأثر بعد عين، وتمت إضافة كلمات بجانب "سوا" ليصبح الهدف والمعنى أكثر مباشرة ووضوحاً مثل "سوا نقتل، سوا ندمر".

وفي حالات أخرى تم استخدام صور من الحملة الانتخابية نفسها للتعبير عن التعاون الإيراني السوري، مثل صورة من الحملة تم نشرها على صفحات تتبع لميليشيا حزب الله تجمع الأسد مع نصر الله، وأخرى تجمعه مع روحاني "الرئيس الإيراني".

حملة سوا حملة سوا

ثالث حملة

وكان سوريون بدأوا بنشر صور دمار بلدهم فعلاً عبر حملة حملت اسم "سوريا تنتخب بالدم" ونشروا من خلال الحملة مجموعة من الصور التي يظهر الأسد فيها واقفاً فوق الدمار، أو ملطخاً بالدماء.

حملة سوا حملة سوا

بالإضافة لحملة "سوريا تنتحب.. وطي صوتك" وذلك عبر اليوتيوب بتصوير أفلام قصيرة ونشرها على الإنترنت توجه رسالة مباشرة لكل من سينتخب الأسد بأنه إنما يشارك بالقتل والدمار والتشريد.

حملة سوا حملة سوا

كلمات دالّة

#سوا, #حملة الاسد الانتخابية, #صور الدمار

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