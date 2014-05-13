رايتس ووتش: أدلة قوية على استخدام الأسد للكيمياوي

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم الثلاثاء إن هناك "أدلة قوية" على أن حكومة الأسد استخدمت مواد كيمياوية كسلاح في ضرب مناطق المعارضة.

وأوضحت أن الأدلة المتاحة لديها تشير إلى أن طائرات النظام ألقت "براميل متفجرة" تحتوي على أسطوانات من غاز الكلور على ثلاث بلدات في شمال سوريا في أبريل الماضي، وأن ذلك "يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".

وطالبت مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي نيويورك، يقدم الممثل الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم في جلسة مغلقة يتوقع أن يعقد بعدها مؤتمراً صحافياً. وقال دبلوماسيون في المجلس إن الإبراهيمي "يتوقع أن يطلع أعضاء مجلس الأمن على تصوره لمستقبل مهمته".