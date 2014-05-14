روسيا: استقالة الإبراهيمي يجب ألا توقف محادثات سوريا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، اليوم الأربعاء، أن استقالة مبعوث السلام الدولي الأخضر الإبراهيمي يجب ألا تعطل الجهود الدبلوماسية لحل الصراع السوري.

وسيتنحى الإبراهيمي في نهاية هذا الشهر بعد جولتين من المفاوضات بين حكومة الأسد والمعارضة فشلت في الخروج من الطريق المسدود.

ونقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء عن جاتيلوف قوله: "روسيا تفترض أن الذي سيخلف الإبراهيمي في المستقبل.. سيضمن الاستمرارية بعد رحيله".

يذكر أن روسيا ساعدت في ضمان مشاركة الحكومة السورية في محادثات السلام في جنيف، لكنها عرقلت أيضاً الجهود الغربية في مجلس الأمن للضغط على الأسد لإنهاء العنف.

وفي هذا السياق قال جاتيلوف: "أهم شيء هو أن الحكومة السورية مستعدة لمواصلة الحوار. نحن نشجع ونؤيد دمشق في ذلك".