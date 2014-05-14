عائلة سورية تتشرد عن منزلها كل دقيقة

كشف تقرير دولي، اليوم الأربعاء، أن عائلة سورية تتشرد كل دقيقة. وذكر تقرير مجلس اللاجئين النرويجي أن عددا قياسيا من الناس، يبلغ 33.3 مليون شخص في أنحاء العالم، نزحوا داخليا بسبب الصراع في بلدانهم في نهاية العام الماضي.

وجاء في التقرير أن عدد هؤلاء النازحين ارتفع بنسبة 16% عام 2012، أي ازداد عدد النازحين 4.5 ميلون شخص.

وأضاف أن حوالي ثلثي الإجمالي العالمي من النازحين موجودون في خمس دول وهي سوريا وكولومبيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والسودان.

وفي سوريا شرد 6.5 مليون شخص من منازلهم على مدى ثلاث سنوات من القتال لتأخذ المكان الأول من كولومبيا التي تعاني عقودا من حروب العصابات.

وأفاد التقرير الذي طرح على الصحفيين في جنيف أن سوريا تختص بحوالي 43%، أي 3.5 مليون شخص، من كل النازحين الجدد داخليا على مستوى العالم في 2013 والذين يبلغ إجمالي عددهم 8.2 مليون شخص.

واعتبر الأمين العام للمجلس ايان ايجلاند، وهو مسؤول كبير سابق في الأمم المتحدة، أن التقرير "يكشف واقعا معيشيا مخيفا داخل سوريا"، حيث توجد الآن في المتوسط عائلة واحدة تنزح عن منزلها كل دقيقة.