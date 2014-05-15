وزير خارجية الدنمارك: لا نتعامل مع الأسد

استقبل رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة أمس الأربعاء وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدجارد في مقر الحكومة بمدينة غازي عنتاب التركية، تزامناً مع إعلان بدء شرطة حلب الحرة بالعمل في مدينة حلب بدعم من الدانمارك.

وأعرب رئيس الحكومة خلال اجتماعه بالوزير والوفد المرافق عن تقديره لدعم الدانمارك تشكيل الشرطة الحرة بشكل خاص، ودعمها للثورة السورية وتطلعات الشعب السوري لنيل الحرية والديمقراطية.

ومن جانبه أكد الوزير الدانماركي دعم بلاده للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة.

ونفى وزير الخارجية الدنماركي "مارتن ليدجارد" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود تعاون بين استخبارات "بشار" وعدد من الدول الأوربية في قضايا تخص الإرهاب.

وشدد "ليدجارد" في تصريح أمس بغازي عنتاب التركية على أن دول الاتحاد الأوربي لا تتعامل مع "الأسد"، وإنما تنسق مع الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني من أجل رفع معاناة الشعب السوري.

وعن الجانب الدبلوماسي أشار الوزير إلى أن الدنمارك، لا تستطيع أن تفتتح سفارة لسوريا في بلاده في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأسد المزمع إجراؤها الشهر القادم، أوضح الوزير الدانماركي أن دول الاتحاد الأوربي لا تعترف بها، لافتاً إلى أنه يعتبر قوى المعارضة الممثلة في الحكومة المؤقتة والائتلاف هي التي تمثل الشعب السوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي على خلفية اجتماع جمع بين "ليدجارد" ورئيس الحكومة المؤقتة ومحافظ حلب الحرة، بالإضافة لقائد شرطة المحافظة العميد "أديب الشلاف" في غازي عنتاب التركية، بحثا خلاله سبل دعم شرطة حلب الحرة من خلال تقديم الحكومة الدنماركية تجهيزات ميكانيكية لها.