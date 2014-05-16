إطلاق سراح 5 من "أطباء بلا حدود" بعد خطفهم في سوريا

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس، الإفراج عن خمسة من العاملين الإنسانيين كانت جماعة مسلحة قد خطفتهم في شمال غرب سوريا أوائل شهر يناير.

وأوضحت المنظمة في بيان أن ثلاثة من العاملين أفرج عنهم في الرابع من أبريل إضافة إلى اثنين الأربعاء. وأضافت المنظمة التي ترسل أطباء إلى مناطق النزاع إنها أغلقت مستشفى ومركزين طبيين في منطقة جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا لأسباب أمنية.

وقالت المنظمة: "تقليل المساعدات الإنسانية نتيجة مباشرة لخطف موظفي الإغاثة". وأضافت أن نحو 150 ألف شخص في المنطقة التي تمزقها الحرب قد حرموا من المساعدة التي تقدمها.

ولم تحدد المنظمة جنسيات العاملين المخطوفين أو وظائفهم أو كيف تم الإفراج عنهم.

وأظهرت وثيقة تابعة للأمم المتحدة في نوفمبر أن 12 من العاملين بالمنظمة الدولية و32 من العاملين أو المتطوعين في الهلال الأحمر العربي السوري قتلوا منذ مارس 2011 عند بدء الأزمة السورية، فضلاً عن احتجاز 21 من العاملين بالأمم المتحدة.