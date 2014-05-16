الجيش الحر يتقدم في ريفي حماة وإدلب

حقق الجيش الحر تقدماً ملحوظاً في خان شيخون بريف إدلب بسيطرته على خمسة حواجز للنظام، كما استطاع الحر السيطرة على عدة مناطق في ريف حماة بعد مواجهات مع داعش، وشوهد الطيران الحربي والمروحيات تحلق في سماء المدينة.

وكانت شبكة "أخبار إدلب"، أعلنت الثلاثاء نبأ إصابة طائرة "ميغ" حربية، تابعة لقوات الأسد، مساء الثلاثاء، في سماء مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وأوضحت الشبكة أن الطائرة كانت تشن غارة جوية على مدينة خان شيخون، وتمكّن الثوار من إصابتها، ما أجبر الطيار على العودة بسرعة كبيرة إلى القاعدة، نتيجة تعرضه للإصابة.

يُشار إلى أن كتائب الثورة السورية، تمكنت العام الماضي 2013، من إسقاط 155 طائرة حربية، ومروحية، تابعة لقوات الأسد، في جبهات سوريا المختلفة.