فيديو مثير.. صواريخ النظام السوري على بلدة "نوى"

في لحظة خاطفة لم تدم سوى ثوان قليلة، قصف نظام الأسد صباح الجمعة، مدينة نوى بريف درعا، بعشرات الصواريخ.

وأظهر فيديو بثه ناشطون سوريون على الإنترنت، كيف تحولت مساكن مدينة نوى في لحظات إلى نار ودخان، وسط أصوات الانفجارات المدوية.

وبرز تعليق في الفيديو يعبر عن حالة الذعر التي سببتها صواريخ نظام الأسد، والتي قدرها المتحدث بـ100 صاروخ.

والمثير في الأمر، أن المدينة كانت هادئة ولا تظهر بها أي حركة مريبة، الأمر الذي يطرح أسئلة عن خلفية قصفها بعشرات الصواريخ الراجمة، دون تمييز، حيث إنها سقطت على المساكن وحتى على مسجد المدينة.

ويؤكد مشهد قصف نوى بالصواريخ الراجمة، كذب ادعاءات النظام السوري، بأنه لا يقصف الأبرياء، وراحت تعليقات من شاهد الفيديو تتساءل عن "جيش المقاومة والممانعة الذي يقصف شعبه".