فابيوس: إثبات استخدام الأسد للكيمياوي صعب

عبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، عن مخاوفه من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل حكومة الأسد سيكون أمرا "صعبا جدا".

وقال فابيوس في لقاء صحافي الجمعة "لا أعرف فيما إذا تمكنت المختبرات من إثبات أن حكومة الأسد استخدمت غاز الكلور بحسب المعلومات التي لدينا"، مضيفا لو أن نظام الأسد واجه ردا قاسيا من المجتمع الدولي فإنه سيتصرف بشكل آخر، كما أن موقف روسيا كان سيختلف أيضا.

وكان فابيوس أشار الأسبوع الفائت إلى أن بلاده تفحص عينات من 14 حالة استخدمت فيها أسلحة كيمياوية في سوريا، لاسيما غاز الكلور.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت الثلاثاء الماضي أن هناك أدلة قوية على استخدام نظام الأسد غاز الكلور في هجمات جوية ببراميل متفجرة على 3 بلدات بريفي إدلب وحماة في شهر أبريل الماضي.