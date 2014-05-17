قتلى وجرحى تحت الأنقاض بغارات على "الكلاسة" في حلب

قتل 8 أشخاص، وجرح أكثر من 25 شخصاً في حصيلة أولية صباح السبت، في غارة جوية استهدفت حي "الكلاسة" في المدينة القديمة بحلب.

ونقل مصدر ميداني أن العدد مرشح للازدياد في الساعات المقبلة، حيث نقل العشرات من الجرحى إلى المشافي الميدانية المتبقية في المدينة، في ظل استمرار للقصف الجوي عليها، حيث لا يخلو يوم من قتلى وجرحى جراء ذلك القصف.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة، واستطاعت إخراج عدد من الجرحى من تحت الأنقاض.

وأضاف المصدر أن عدداً آخر من الجرحى لايزال حتى لحظة تحرير الخبر تحت الأنقاض، وسط إمكانيات بسيطة للدفاع المدني لايزال يعمل بها، ونقص كبير في المعدات.

وتتصاعد عمليات القصف الجوي لطيران النظام بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التي أعلن عنها، حيث يدعي النظام السوري أن مرشحين اثنين ينافسان فيها بشار الأسد ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً.