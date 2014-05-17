قصف بالبراميل المتفجرة وبغاز الكلور على داريا

تصعيد خطير ومستمر من قبل جيش النظام على مدينة داريا، وقصف بالبراميل المتفجرة تحوي غاز الكلور، إضافة للقنابل العنقودية والأسطوانات المتفجرة والصواريخ والقذائف المدفعية والهاون، مستهدفاً المشفى الميداني ومراكز حيوية في المدينة.

وتزامن هذا مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور، وتفجير بناء من قبل قوات الأسد على الجبهة الشمالية.

وكثف النظام من قصفه لمدينة داريا بعد منتصف ليل الجمعة إلى السبت، ووصل عدد البراميل التي ألقتها الطائرات المروحية إلى سبعة براميل، بينها برميل يحمل غاز الكلور، وسرعان ما انتشرت الروائح في أرجاء المدينة دون وقوع إصابات بشرية، بينما استهدفت ثلاثة براميل المشفى الميداني، ما أدى إلى تدميره واحتراق الطوابق العلوية.

كما قصف جيش النظام مناطق المدينة بالقنابل العنقودية والأسطوانات المتفجرة والصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية.

في حين جرت اشتباكات متقطعة على عدة محاور، منها محور المقام المزعوم والكورنيش القديم وطريق صحنايا، وفجرت قوات النظام بناء على الجبهة الشمالية بالقرب من بناء البلدية بالمواد المتفجرة.