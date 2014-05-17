هيكلة جديدة لمجلس دمشق العسكري وانتقال سلس للقيادة

قام رئيس ومؤسس المجلس العسكري لدمشق وريفها بمبادرة تحسب للجيش السوري الحر عموما ولمجلس دمشق العسكري خصوصا، عندما أقر الهيكلة الجديدة التي أقصته عن رئاسة المجلس لصالح العقيد الركن الطيار عمار النمر.

وكدليل على صدق المبادرة، قام مؤسس المجلس العقيد الركن خالد الحبوس بنفسه بتلاوة تنازله عن منصب الرئاسة في مقطع مصور بث منذ ساعات على الإنترنت، اليوم السبت.

وجاء في بيان العقيد الحبوس المؤرخ في 15 مايو: "اجتمعت قيادة المجلس العسكري في دمشق وريفها بجميع مكاتبه. وطبقا للنظام الداخلي، تقرر توسعة المجلس وإعادة هيكلته؛ للقيام بما يمليه علينا الواجب والإخلاص تجاه ثورتنا المباركة، وانتصارا لشعبنا حاضرا ومستقبلا".

وتابع الحبوس: "أتقدم بكل نفس طيبة وغاية صادقة إلى أخي العقيد الركن الطيار عمار النمر وأسلمه راية المجلس العسكري في دمشق وريفها، الذي سعيت من خلاله إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة وحشد الطاقات، وإنني اليوم أضع في عنقه هذه المهمة، آملا أن يوفقه الله فيها".

بعد ذلك تلا الحبوس أسماء القيادات الجديدة للمجلس بجميع مكاتبه العسكرية والقانونية والطبية والإعلامية، وغيرها، منوها إلى أن باب المجلس سيبقى مفتوحاً لكل قوى الحراك الثوري والعسكري في دمشق وريفها.