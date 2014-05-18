أكثر من 1700 شاحنة مساعدات سعودية دخلت سوريا

للشهر الخامس على التوالي، تستمر الحملة السعودية بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري ضمن منحة قدمتها المملكة بقيمة 100 مليون دولار في مؤتمر أصدقاء سوريا بمراكش، ووصلت المساعدات السعودية للشعب السوري إلى أكثر من 1700 شاحنة.

جديد المساعدات، كما أكد رئيس لجنة المساعدات السعودية في تركيا، ناصر عبدالله الحميد، لـ"العربية.نت"، هو "التجهيزات الطبية والأجهزة الخاصة بغرف العمليات، ومستلزمات سيارات الإسعاف، ومستلزمات المراكز الطبية، إضافة لعشرات الأطنان من الأدوية، وآلاف السلل الغذائية والطحين، وسلل النظافة العامة ونظافة الأطفال".

وتشهد الحدود التركية السورية يومياً دخول شتى أصناف المساعدات إلى الداخل السوري بالتعاون مع الائتلاف الوطني، ممثلاً بوحدة تنسيق الدعم التي تقدم لإدارة الحملة بشكل دوري احتياجات الداخل من مواد غذائية ومواد التنظيف وألبسة وخيام ومواد طبية وأدوية، وبدورها تقدم إدارة الحملة هذه المواد بشكل فوري، وفق ما أكده ممثل وحدة تنسيق الدعم فؤاد محمد لـ"العربية.نت".

وقال فؤاد محمد إن مندوبين من الوحدة يستطلعون بشكل دائم احتياجات المخيمات قرب الحدود مع تركيا والمناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، ويرسلونها بشكل منتظم لإدارة الحملة السعودية "التي تلبي هذه الطلبات مشكورة، وهو ما يساهم في تخفيف معاناة أهلنا بالداخل السوري".

الحملة التي بدأت قبل نحو 5 أشهر، قدمت كذلك مرافق عامة يمكن استخدامها في المخيمات والتجمعات السكنية، خصوصاً بعد موجات النزوح الكبيرة التي خرجت من حلب إثر استهداف طيران النظام لمنازل المدنيين بالبراميل المتفجرة.

وتوزع هذه المساعدات في مناطق شمال سوريا والمخيمات قرب الحدود ومناطق شرق وشمال شرق سوريا، وينحصر توزيع المساعدات بالمجالس المحلية، ومنظمات المجتمع المدني في داخل سوريا المعترف بها من قبل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.