دخان كثيف يتصاعد من سماء المليحة بحلب

يتواصل القصف بالطيران الحربي على بلدة المليحة بريف دمشق، مخلفا وراءه الدمار في المدينة. ورصدت شبكة شام بريف دمشق الدخان المتصاعد من بلدة المليحة جراء تواصل الغارات الجوية.

كما أمطرت قوات النظام حلب وريفها بالبراميل المتفجرة، حيث أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن مدينة اعزاز وبلدة معارة الأرتيق في ريف حلب شهدتا سقوط قتلى وجرحى، بسبب البراميل المتفجرة، إضافة إلى إلحاق أضرار هائلة في الممتلكات.

ولم تغب البراميل المتفجرة أيضا عن مدينة داريا بريف دمشق، إضافة إلى استهداف مدن وبلدات المليحة وداريا وعدة مناطق في الغوطة الشرقية، تزامنا مع حملة دهم واعتقالات من قبل النظام في مدينة الكسوة، طالت عددا كبيرا من المدنيين في ظل اشتباكات عنيفة على أطراف بلدة المليحة.