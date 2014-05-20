روسيا تهدد بالفيتو ضد إحالة ملف سوريا لـ"الجنائية"

هدّد نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مسوّدة قرار للأمم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طرحت للتصويت في مجلس الأمن، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

ووزّعت فرنسا مسوّدة القرار على أعضاء مجلس الأمن في 12 مايو ويطالب بإحالة ملف الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة محتملة للمسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أصدرها أمس الاثنين، ارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس 2011 إلى أكثر من 162 ألف شخص.

وكان المرصد أشار في حصيلة سابقة في أبريل إلى أن حصيلة القتلى تجاوزت 150 ألف قتيل. وتسببت الحرب السورية بنزوح وتهجير حوالى نصف السكان.