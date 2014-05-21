بدء توزيع الأغذية على 60 ألف شخص في حلب

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إن اللجنة بدأت عملية توزيع كبرى لحصص غذائية على جانبي خطوط المواجهة في مدينة حلب السورية لأول مرة منذ أكتوبر.

وأضاف رئيس اللجنة بيتر ماورر، أن الحكومة السورية وافقت أخيرا هذا الأسبوع على الخطة التي قدمت في يناير، ويجري تنفيذ عملية توزيع الأغذية على 60 ألف شخص في المدينة الشمالية المقسمة بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وأوضح ماورر "لدينا عملية كبرى لتوزيع الأغذية جارية في حلب. إنها المرة الأولى منذ شهور لعملية على هذا النطاق". مضيفاً "إنها على جانبي خط المواجهة".