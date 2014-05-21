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موسكو ستستخدم الفيتو ضد إحالة جرائم سوريا للجنائية

المصدر: الأمم المتحدة - فرانس برس
السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين
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أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي ينص على إحالة الجرائم التي ارتكبت في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي سيطرح على التصويت، الخميس، في مجلس الأمن الدولي.

ورداً على أسئلة الصحافيين، وصف تشوركين المبادرة الفرنسية بأنها "ضربة دعائية"، واعتبر أنها ستسيء إلى الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في سوريا.

ومن المتوقع أن تستخدم كل من روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار كما فعلتا ثلاث مرات في السابق للاعتراض على قرارات ضد النظام السوري منذ بدء النزاع قبل ثلاث سنوات.

وتعتبر روسيا حليفة للنظام السوري، وتقدم له الدعم منذ بدء النزاع.

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#سوريا, #دمشق, #بشار الأسد, #الأسلحة الكيمياوية, #البراميل المتفجرة, #حلب, #حمص

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