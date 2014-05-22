بان يدعو مجلس الأمن لتعزيز مساعدات السوريين

دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن اليوم الخميس، لدراسة التحركات الواجب اتخاذها لإلزام الأطراف بتنفيذ مطالبه بوصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة لها إلى ملايين السوريين المحاصرين الذين حرموا من الحصول على مساعدات طارئة.

وأضاف في تقرير رفع إلى المجلس أنه "على الرغم من رغبة المجلس المعبر عنها بشكل واضح وبرغم بذل العاملين في الإغاثة لأفضل الجهود، فإن القرار 2139 لم يحدث بعد فرقا ملموسا بالنسبة لحياة ملايين المحتاجين في سوريا".

وبعد ثلاثة شهور من الإجماع النادر للمجلس على القرار 2139 المطالب بإتاحة الوصول السريع والآمن ودون عرقلة للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود، قال بان إن الوقت حان للمجلس "ليدرس بشكل عاجل الخطوات التي سيتخذها الآن لضمان الامتثال لهذه المطالب".

