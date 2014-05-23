بالفيديو.. عناصر داعش يعترفون "أوهمونا بقتال النظام"

بث ثوار دير الزور مقطع "يوتيوب" ظهر خلاله عناصر يستجوبون خمسة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بعد أسرهم عقب هجومهم على حاجز للثوار في منطقة بادية "الصبحة". واعترف عناصر التنظيم الخمسة (اثنان منهم حلبيان وتونسي وجزائري ومغربي) بأن قادتهم في التنظيم أوهموهم بأنهم يحاربون قوات الأسد.

وادعى معظمهم أنه لا يعرف بأنه يحارب الثوار، وبأن دير الزور محررة، ولم يشذ الحلبيان عن الثلاثة الباقين، حيث زعما بأنهما لأول مرة يأتيان إلى دير الزور.

وتشهد دير الزور اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وباقي الكتائب الإسلامية والثوار والجيش الحر، حيث هجر على إثرها نحو 50 ألفا من المدنيين في مناطق الاشتباكات في ريف دير الزور.

كما يخوض الجيش الحر هناك معارك عنيفة على جبهة مطار دير الزور الذي يحاصرونه منذ فترة طويلة دون أن ينجحوا باقتحامه، لسبب يعزوه البعض إلى المعارك الجانبية للثوار مع التنظيم.