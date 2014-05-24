قائد فيلق القدس يزور عائلة هلال الأسد سراً في دمشق

زار اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، عائلة زعيم الشبيحة المقتول هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة السورية دمشق، للتعزية في موته.

وجاءت زيارة سليماني إلى عائلة هلال، على هامش زيارة خاصة جدا قام بها إلى دمشق لمتابعة التنسيق العسكري والاستخباراتي عالي المستوى بين نظامي بشار الأسد والملالي.

ونُشرت صورة تظهر سليماني مع زوجة هلال وابنه الصغير، دون أن يتضح التاريخ الحقيقي للصورة.

وقتل هلال الأسد، قائد قوات الدفاع الوطني في اللاذقية، وما لا يقل عن 7 عناصر كانوا برفقته، خلال اشتباكات في بلدة كسب الحدودية مع تركيا خلال شهر مارس الفائت.

ويعد سليماني رجل طهران القوي، وأحد أكبر المشرفين على تنفيذ مخططاتها ومذابحها في العراق وسوريا.

وكان هلال الأسد رئيس الشرطة العسكرية في الفرقة الرابعة سابقاً، وتولى أيضا منصب مدير مؤسسة الإسكان العسكرية في اللاذقية أيضاً. وبعد تشكيل جيش الدفاع الوطني عين قائداً له في اللاذقية. يذكر أن "جيش الدفاع الوطني" هو الاسم الذي أطلقه النظام على "الشبيحة".

واشتهر هلال الأسد في سوريا عامة واللاذقية خاصة، بأعماله التشبيحية المبالغ بوحشيتها، وعمل تحت إمرته أكثر الشبيحة شراسة في الساحل السوري.