قوات الأسد تقصف دوما بريف دمشق أثناء توزيع مساعدات

شنت قوات الأسد، اليوم السبت، غارات جوية على مدينة دوما قرب دمشق، خلال قيام الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بتوزيع مساعدات إنسانية على المدينة المحاصرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون.

وقال المرصد: "نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة دوما، بالتزامن مع تواجد وفد من الأمم المتحدة على أطراف المدينة".

وأفاد ناشطون أن إحدى الغارتين استهدفت منطقة قريبة من مستودع كانت المساعدات تخزن فيه، إلا أن ذلك لم يحل دون توزيعها.

وتقع دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، أحد معاقل المعارضة قرب العاصمة، والتي تحاصرها القوات النظامية بشكل خانق، ما أوجد ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة.

وقال الناشط حسان تقي الدين لوكالة "فرانس برس" عبر الإنترنت إن "400 وحدة غذائية وزعت في كل الغوطة الشرقية اليوم. هذا رقم قليل جدا".

وعملية التوزيع هي الأولى تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة منذ مارس، بحسب تقي الدين.