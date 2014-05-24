لماذا "انتقمت" قوات الأسد من مدينة كفرزيتا بالكلور؟

أكد ناشطون معارضون وطبيب أن الجيش السوري النظامي استخدم الكلور في هجمات شنها الخميس على مقاتلي المعارضة في مدن بمحافظتي حماة وإدلب (شمال غرب). وقال محمد كرمان الناشط في اتحاد ثوار حماة إن "مدينة كفرزيتا في محافظة حماة تعرضت الخميس لقنابل ألقتها مروحية تحتوي على الكلور". وأضاف أن "هذا الهجوم نفذ عقاباً للمدينة بعدما استخدمها مقاتلو المعارضة قاعدة لتنفيذ عمليات ضد الجيش في محافظة حماة".

من جهتهم، وزع ناشطون في محافظة إدلب شريط فيديو يظهر مرضى بينهم أطفال يعانون على ما يبدو من أعراض اختناق ويتلقون العلاج في مستشفيات ميدانية. وقال الطبيب تاج الدين البكري الذي يعمل في المنطقة "نحن واثقون من استخدام النظام للكلور. يمكن تنشق الكلور على بعد كيلومترات والغاز الذي تسرب بعد الانفجارات كان أبيض يميل إلى اللون الأصفر".

يذكر أنه سبق أن اتهم مسؤولون غربيون ومنظمات إنسانية النظام السوري باستخدام الكلور في هجمات على مناطق تسيطر عليها المعارضة.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنه في حال صحت هذه الاتهامات، فتلك الهجمات تتنافى مع معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية التي التزمت دمشق احترامها في إطار اتفاق حول تدمير الترسانة الكيمياوية السورية. وفي نهاية أبريل أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنها ستفتح تحقيقاً في ادعاءات بشن هجمات بالكلور.