حمص.. تفجير 3 سيارات مفخخة في مناطق النظام

انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في مناطق موالية لنظام الأسد بعد ظهر اليوم الأحد في مدينة حمص.

وأول سيارة انفجرت، كانت مركونة بالقرب من إشارة مرورية في جهة حي الزهراء الموالي للنظام، مسفرةً عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 40 آخرين.

تزامن ذلك مع انفجار سيارة أخرى بالقرب من حاجز قرية المزرعة الموالية للنظام على الطريق الدولي "حمص-طرطوس"، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين.

وتبع ذلك انفجار سيارة مفخخة ثالثة بالقرب من دوار الفاخورة الخاضع لسيطرة النظام.

يذكر أن الانفجارات حدثت بعد يومين من اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش النظام والمعارضة المسلحة في حي الوعر.