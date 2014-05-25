فيديو.. تدمير دبابات لقوات الأسد في ريف إدلب

نشر نشطاء فيديو يصوّر تدمير الجيش الحر لآليات قوات الأسد في كفر باسين بريف إدلب الجنوبي بصواريخ موجّهة.

ويظهر في الفيديو الذي نشره المكتب الإعلامي لفيلق الشام احتراق الآلية العسكرية واندلاع النيران فيها وتصاعد الدخان منها، فيما علت صرخات الثوار فرحاً بتدمير الدبابة.

ويتكرر المشهد باستهداف الجيش الحر دبابة في حاجز غربال وأخرى في بيت الحرن بصاروخ لتحترق ويتصاعد منها الدخان.

من جانبها فجّرت المعارضة السورية المسلحة 4 حواجز لقوات النظام السوري في ريف إدلب، في محاولة لقطع طريق رئيسي بين مدينتي إدلب واللاذقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واشترك في العمليات العسكرية في جبل الأربعين الجبهة الإسلامية أحرار الشام، وحركة حزم، وكتائب الفاروق، بالإضافة لجبهة النصرة.

وقال المرصد: "فجّر أربعة مقاتلين من جبهة النصرة صباح اليوم أنفسهم في أربع عربات مفخخة بأربعة حواجز لقوات النظام في منطقة جبل الأربعين قرب مدينة أريحا"، على مسافة 14 كلم جنوب مدينة إدلب.

ويسيطر النظام على مدينتي إدلب وأريحا الواقعتين على تقاطع طرق رئيسية، لاسيما بين إدلب واللاذقية، أحد أبرز معاقل نظام الرئيس بشار الأسد.