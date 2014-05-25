فيديو.. ميليشيات عراقية تنادي بالقصاص من الجيش الحر

نشر نشطاء فيديو مسرباً يُظهر ميليشيات عراقية تناشد وتنادي بالقضاء على الجيش الحر وقصّ رأسه، بحسب الفيديو.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته حركة نور الدين زنكي مجموعة من الميليشيات بزيهم العسكري ويحملون السلاح وهم يهتفون بلهجة عراقية للقصاص من الجيش الحر والقضاء عليه. وتم تصوير الفيديو في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وتقاتل الميليشيات العراقية المدعومة من إيران إلى جانب قوات الأسد. ويعتقد أن هناك ست فرق للمقاتلين العراقيين في سوريا ليس لديها أي أجندة خاصة، بل ملتزمة تماماً بتوجهات النظام السوري.

وأهم هذه الفرق لواء أبوالفضل العباس: ظهر في شتاء 2012 في منطقة السيدة زينب المتاخمة لدمشق على شكل فرقة عسكرية عالية التنظيم والتدريب، وتعمل بتنسيق تام مع جيش النظام.

لواء ذو الفقار: ما وضعه في الواجهة كانت مشاركته الأخيرة بقيادة أبوشهد الجبوري في معارك واتهم بارتكاب مجازر بحق المدنيين.

لواء عمار بن ياسر: تم الإعلان عنه في بدايات معركة القصير، ويتمركز مقاتلوه حالياً بالقرب من مدينة حلب.

كتائب سيد الشهداء: تشكّلت في ربيع العام الماضي، وهي قوات مسلحة عاملة في منطقة دمشق.

لواء الإمام الحسن المجتبى: خرج من رحم لواء أبوالفضل العباس، من مهامه الأساسية حماية المنطقة المحاذية لمطار دمشق الدولي.

لواء أسد الله: هو أحدث هذه التشكيلات، ويتميز مقاتلوه بدرجة عالية من التسليح، وببزات لونها ترابي صحراوي، ويعتقد أنه يتمركز في العاصمة دمشق.