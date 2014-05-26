"الحر" يسيطر على أكبر مراكز النظام بريف إدلب

تمكن الجيش الحر من السيطرة على معسكر الخزانات - وهو من أكبر مراكز تجمع قوات النظام السوري في مدينة خان شيخون بريف إدلب - كما صدّ هجوماً لقوات الأسد على بلدة المليحة في الغوطة الشرقية.

ويواصل الجيش الحر صد محاولات قوات النظام التقدم باتجاه مدينة نوى بريف درعا, إذ تحدث الحر عن سقوط أعداد كبيرة من قوات النظام بين قتيل وجريح في المعارك الدائرة على عدة محاور في نوى.

وتحدث الحر عن مواصلة قوات النظام حملات القصف الجوي والمدفعي والصاروخي لمدينة نوى منذ عدة أيام .

وأفادت شبكة سوريا مباشر أن مروحيات قوات النظام ألقت براميل متفجرة على درعا البلد، كما أسقطت تلك البراميل المتفجرة على أوتوستراد هنانو بمساكن هنانو في حلب وعلى السكن الشبابي بحي الأشرفية بحلب أسفر عن سقوط جرحى معظمهم من الأطفال.

وأثناء تقدم الجيش الحر ميدانياً في مدينة خان شيخون في ريف إدلب، حيث تمكن من السيطرة على معسكر الخزانات، قتل عشرات من عناصر قوات الأسد في المعارك التي دارت حول وداخل المعسكر, واستخدمت قوات النظام القصف المدفعي لمحيط المعسكر أثناء المعارك.

وقالت شبكة سوريا مباشر إن دوي انفجارات سمعت في مخيط اليرموك في دمشق في وقت دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على أحد محاور الحي .

أما بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي تعاني الحصار والقصف من جانب قوات الأسد، فقد استمر الجيش الحر في صد محاولات تلك القوات المدعومة بميليشيات حزب الله لاقتحامها. وأيضاً صد الحر هجوما لقوات النظام التي انطلقت من مزارع شبعا وكبدها خسائر في الأرواح والآليات والدبابات، بحسب لجان التنسيق المحلية.