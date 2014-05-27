إطلاق سراح عامل إنساني في سوريا بعد أسره لمدة عام

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن فيديريكو موتكا، الذي يعمل لدى منظمة إنسانية وخطف قبل عام في سوريا، قد أطلق سراحه.

وأضافت الوزارة أن "فيديريكو موتكا الذي خطف في سوريا وأطلق سراحه أمس (الاثنين) وصل هذا الصباح (الثلاثاء) إلى مطار روما، حيث استقبلته وزيرة الخارجية".

ولم توضح السلطات الإيطالية ملابسات خطف موتكا. وبعد الإفراج عنه الاثنين نقل إلى الحدود التركية، ومنها غادر إلى إيطاليا.

وخطف موتكا في 12 مارس 2013، على أيدي مسلحين خلال تواجده في مخيم للاجئين في إدلب. وكان يعمل منسقا لمنظمة "اكتيد" الفرنسية غير الحكومية، وسبق له العمل الميداني في أفغانستان، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.