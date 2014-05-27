دمشق: الإمارات تمنع الانتخابات السورية على أراضيها

ذكرت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء، "أن دولة الإمارات منعت السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأربعاء للسوريين الموجودين في الخارج، واعتبرت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الإمارات انضمت إلى "جوقة الدول المتآمرة" على سوريا.

وسبق للأمم المتحدة ودول غربية داعمة للمعارضة السورية، أن اعتبرت إجراء هذه الانتخابات التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في موقعه "مهزلة" في خضم النزاع الدامي في البلاد.

وأعلنت فرنسا وبلجيكا وألمانيا قبل ذلك أنها لن تسمح للسوريين بالاقتراع على أرضها.

وحددت الانتخابات السورية في الثالث من حزيران/يونيو، داخل سوريا.













