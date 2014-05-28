اشتباك بين مؤيدين ومعارضين لنظام الأسد في الأردن

اضطرت قوات الأمن الأردنية للتدخل من أجل فض اشتباك كبير حدث بالقرب من السفارة السورية في العاصمة عمان بين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري، وذلك بعد يومين فقط على طرد السفير السوري من الأردن وبالتزامن مع عمليات اقتراع في مقر السفارة بالانتخابات الرئاسية السورية، وهو الاقتراع الذي يثير غضباً في أوساط الكثير من الأردنيين المؤيدين للثورة السورية.

وفتحت السفارة السورية أبوابها الأربعاء أمام المواطنين السوريين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط إقبال ضعيف جداً على التصويت، فيما يوجد في الأردن مئات الآلاف من المواطنين السوريين بين لاجئين ومقيمين.

وعلمت "العربية.نت" أن التوتر كان يحيط بمقر السفارة السورية منذ ساعات صباح الأربعاء قبل أن يحشد كل من مؤيدي النظام ومعارضيه أمام السفارة، ويتبادلوا الهتافات التي بدأت سياسية ثم تحولت الى شتائم قبل أن تندلع اشتباكات أدت الى إصابة بعض الحضور من الجانبين.

وقال شاهد عيان لــ"العربية نت" إن قوات الدرك والشرطة الأردنية كانت تحول بين الطرفين وسمحت لهما بالتظاهر، فيما حمل مؤيدو النظام ومعارضوه الأعلام واللافتات التي تعبر عن مواقفهم السياسية قبل أن ينشب النزاع بينهما.

وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت من السفير السوري في عمان بهجت سليمان مغادرة البلاد وأبلغت السفارة أنه "شخص غير مرغوب به"، وهو القرار الذي ردت عليه دمشق بطرد القائم بالأعمال الأردني الذي لم يكن أصلاً داخل سوريا.

وودع وفد أردني ضم عدداً من الشخصيات الموالية للنظام السوري السفير بهجت سليمان، في الوقت الذي شهد القرار الحكومي الأردني ارتياحاً لدى العديد من القوى السياسية والأردنيين المؤيدين للثورة السورية.

فيما أوضحت الحكومة في الأردن أن القرار لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين عمان ودمشق، كما لا يعني إغلاق السفارة السورية في عمان.

