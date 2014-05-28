الانتخابات السورية تبدأ في الخارج واللاجئون مستبعدون

بدأ السوريون المقيمون في الخارج اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بمقار البعثات الدبلوماسية في الخارج، في ظل حرمان اللاجئين السوريين من الحق في الانتخابات.

هذا وفتحت سفارة النظام السوري في بيروت اليوم أبوابها أمام السوريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، حيث حصرت التصويت في مَنْ يحملون تصاريح رسمية للإقامة.

وتستقبل السفارة السورية في عمّان أيضاً مَنْ يريد أن يدلي بصوته من السوريين المقيمين في الأردن ممن يحق لهم التصويت، ما يعني خروج كل اللاجئين في الأردن من القدرة على الإدلاء بصوتهم.

وهي خطوة تأتي في ظل استنكار دولي، لما لذلك من تأثير على تأزم الوضع في سوريا.

وفي آخر الأرقام الرسمية عن عدد اللاجئين السوريين، قال رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين إن بلدان اللجوء "استقبلت حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري مسجل أو غير مسجل".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين ارتفع إلى أكثر من 2.8 مليون شخص في بداية أبريل، أكثر من مليون منهم موجودون في لبنان. واستقبلت تركيا 770 ألف لاجئ والأردن حوالي 600 ألف والعراق حوالي 220 ألفا، ومصر 137 ألفاً.

وداخل سوريا، يبلغ عدد النازحين حوالي 5.6 مليون شخص.